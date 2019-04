Devo ammettere che questo ultimo disco degli ELO classici non mi aveva mai invogliato al suo ascolto, un po' per l'anno di pubblicazione nel terribile (musicalmente parlando) 1986 e un po' per la copertina decisamente troppo '80s. Sbagliavo, e di molto. Questo "Balance of Power" è a 33 anni di distanza ancora un album di pop-rock che regge bene a differenza di molti suoi contemporanei, "Invisible Touch" dei Genesis oggi è quasi inascoltabile nella sua estrema plasticosità. I suoni di Simmons, synt-bass e sintetizzatori sparati a mille su refrain bubble gum ci sono tutti ma l'insieme è così prodotto bene da Lynne che il risultato è molto piacevole all'ascolto. L'intro con "Heaven Only Knows" è sui terreni di un power pop barocco che stende subito, ritornelli ariosi stratificati su più voci e melodia terribilmente orecchiabile così come la successiva "So Serious", "Getting to the Point" è la sontuosa ballatona con ritornello di grande pomposità a cui Lynne ci ha già abituati nei dischi precedenti. "Secret Lives" inizia come un tema quasi reggae per telefilm anni '80, uno di quelli con la famigliola felice modello Bradford per poi accelerare su di un ritrnello più consono agli ELO. Si torna su terreni più tipici della band con il singolone scala hit "Calling America", uno di quesi pezzi che entrano subito in testa senza troppa fatica, "Endless Lies" è invece uno scarto del precedente "Secret Messages", brano che si avvicina ad una visione di pop classico che strizza l'occhio all'opera. Al disco seguirà l'ultimo tour mondiale della band, tour molto intenso e produttivo che lascerà però poi Lynne interessato ad altri progetti in particolare si toglierà tutte le vesti sintetiche per tornare ad un rock basilare con il suo amico George Harrison su "Cloud Nine" nel 1987. Da questo ritorno alle origini nasceranno i Travelling Wilburys nel 1988 e una nuova aria di puro rock'n'roll invaderà le classifiche mondiali lasciando il power pop elettronico di "Balance of Power" negli scaffali delle offerte.

