Si vola a fillo di basse acque cristalline.

I raggi del sole riflettono immagini di dolci pixel.

Voci dimenticate fra minimali accordi di piano.

Emergono immagini dalle acque.Corde dialogano con tasti.Scogli elettrici con canti di sirene.

Suoni che placcano le onde e danno spazio a una piccola orchestrina coperta di alghe, ricordo di Estati e sabbia.

Relitto di emozioni, voci ci prendono per mano e conducono nel Luogo Dove ogni suono potrebbe essere una vita.