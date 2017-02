Enrique Iglesias è un genio creativo.

I veri artisti non copiano nè rubano, ma riciclano. Riciclare fa bene alla natura ed è una buona azione che tutti noi dovremmo fare: ad esempio, invece di buttare la bottiglia per terra ed inquinare il nostro povero mondo potremmo buttare la nostra bottiglia nei cassonetti della raccolta differenziata. Essa verrà riciclata ed utilizzata per creare nuovi oggetti utili al genere umano!

Enrique Iglesias è un grande artista perchè ricicla. Ogni anno a partire dal 2014 il nostro Enrique ha deciso di riciclare per il bene dell'umanità. Ma il suo genio sta nell'essere riuscito a riciclare la musica! Una dote che rimanda ai veri geni della canzone, quelli come Toto Cutugno e Ligabue, che sul riciclare le stesse canzoni ci hanno costruito l'intera carriera. "Se loro possono perchè non posso anch'io?" Si sarà domandato Enrique dopo aver scoperto su Discogs la musica di Cutugno.

2014: Bailando diventa il primo successo dell'"operaciòn reciclaje". Quasi tutta la canzone si mantiene sul giro di accordi MI - DO - SOL - RE.

2015: El Perdon, in collaborazione con Nicky Jam, giro di accordi: MI - DO - SOL - RE

2016: Duele el Corazon, feat. Wisin (il Jake la Furia ispanico), stavolta si cambia leggermente. SOL# - MI - FA#. Colpo di scena.

Stavolta tocca alla radio. Enrique evidentemente è in cerca di argomenti nuovi, frizzanti. Basta con le donne per quest'anno. Come tutti sanno, Enrique Iglesias ha un "sesto senso" chiamato "letargo". Quando il sole lascia spazio alla pioggia, lui non ci sta e si mette a nanna. Quest'anno l'inverno è stato più soleggiato quindi ci siamo svegliati in anticipo.

Riassunto dell'operaciòn riciclaje 2017: Enrique si precipita in studio, si siede al tavolo delle "carte palabras": ogni carta contiene un giro di parole su cui verrà costruito il testo. per esempio "Bailar", "Corazon", "Loca", "Amor" e così via. la carta "Radio" è una delle più rare da beccare ma quest'anno ce l'ha fatta.

Enrique chiama i suoi sette ghostwriter e dà tutte le direttive per la stesura del testo. Poi si precipita al mixer e comincia a suonare la chitarra della Chicco: il nuovo giro di accordi è un discretamente vario LA MINORE - FA - DO - SOL. Il resto con la drum machine ferma al 2014 e alla gang del bosco™ Descemer Bueno, Zion & Lennox, rigorosamente con la voce da grassone del mcDonald e con la esse à la Jovanotti.

L'operazione termina con successo. Tempo massimo: 1 ora e 20 minuti circa. Ora si chiama il padre e si festeggia con una bella bottiglia di Champagne. Chapeau!

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○