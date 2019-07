Basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la serie si svolge in un mondo in cui i supereroi abbracciano il lato oscuro della loro massiccia celebrità e fama, diventando di fatto SuperCattivi, ruotando intorno a un gruppo di vigilanti conosciuti informalmente come "i ragazzi", che si proponevano di abbattere i supereroi corrotti.



Per chi si è stufato dei supereroi Marvel sempre politicamente corretti (personalmente non li ho mai amati), "The Boys" è una bella sorpresa, essendo un po' la versione aggiornata e comica (ma non troppo) di "Watchmen". Premetto che non posso fare paragoni col fumetto da cui è tratto, ma questa è una serie divertente, ultraviolenta, di grande intrattenimento e allo stesso tempo che affronta il tema dei supereroi da due punti di vista, dai "Super" appunto e dai vigilanti che vorrebbero fermarli, dato che quelli che dovrebbero essere gli eroi, compiono diverse malefatte sottotraccia e la corruzione ha preso un po' il sopravvento alle buone azioni. Azione, sangue, umorismo e politica, mettendo a focus l'impatto che i supereroi hanno sulla popolazione degli Stati Uniti, con il personaggio interpretata da Elisabeth Shue, che è la supervisionatrice dei "Super 7" ed è un po' quella che li controlla, cercando di farli inserire sempre di più nelle alte sfere del potere made in USA.

"The Boys" è uno di quegli show che si divorerà in fretta, otto episodi che volano e nonostante non sia prettamente "action", nel senso che le sequenze movimentate (e gore) sono ben dosate, il resto è ben amalgamato tra caratterizzazione dei personaggi, trama orizzontale e sottofondo sociale, il tutto condito con dialoghi brillanti e mai banali. Cast azzeccatissimo, tutti in palla, in particolare Karl Urban, nei panni di Billy Butcher e soprattutto Anthony Starr (che non avevo riconosciuto subito, ma era il protagonista di "Banshee"), nel ruolo de "Il Patriota".

Amazon sta producendo prodotti di qualità senza dubbio, da "The Man in The High Castle" a "Too Old To Die Young", con "The Boys" sembra abbia trovato la ciliegina sulla torta in grado di far appassionare gli spettatori per diversi anni. Se gli autori nelle prossime stagioni (la seconda si farà di sicuro) oseranno ancora di più (stando in linea col fumetto), ci sarà un aumento della qualità e questa potrà diventare tra le serie cult di questi anni.

Momenti Cult:

- Il Patriota e Queen Maeva contro i terroristi sull'aereo

- Butcher che prende il neonato mutante facendogli sparare dagli occhi raggi laser ammazzando gli agenti

- Il delfino che spacca il vetro della macchina (in rallenty) di The Deep, sfracellandosi in strada e poi con il camion che gli passa sopra. Il tutto con in sottofondo le Spice Girls

- La puntata finale