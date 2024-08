Confesso che avevo molta paura di rimanere deluso da questo film. Volutamente non ho letto nulla al riguardo durante la lavorazione, ho visto giusto il trailer. Del regista ho apprezzato "Man in the Dark", di meno il remake di "Evil Dead", e in aggiunta, "Alien" di Ridley Scott è uno dei miei film preferiti di sempre (sono abbastanza diversamente giovane da averlo visto in sala quando uscì: nell'atrio del cinema c'era un uovo bianco gigantesco con una luce pulsante verde all'interno, non penso di essemi mai ripigliato da allora).

Detto questo, senza rivelare nulla della trama, posso dire che la sensazione che ho avuto è stata quella di tornare a casa, una casa dove hai abitato in passato, e ci stavi proprio bene. Visivamente il film è una bomba, poca CGI e tanto artigianato (di lusso).

Attori giovanissimi e a me sconosciuti, tranne la protagonista che avevo già visto in "Civil War", con una chicca che ha a che vedere con gli Androi[Persone Artificiali].

L'unico appunto che mi sento di fare riguarda le citazioni (verbali), in qualche caso stucchevoli, ma bisognerebbe vederlo in lingua originale giacchè gli adattamenti necessari al doppiaggio italiano a volte ti fanno cascare le palle in terra.

Consigliato.