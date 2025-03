Aaahhhh.. ma quanta spazzatura sonora producono questi Feeble Inducer? TANTA. Tanta e copiosa. Qui si parla di puro Goregrind malsano e truculento quindi per i deboli di stomaco raccomando di starne veramente alla larga, 21 minuti dai tempi ultraveloci, batteria sparata e chiodata come i migliori Last Days Of Humanity, chitarre putrescenti e voce da spazzolino del cesso sempre in primo piano come piace a me. Ero su YT e alla voce ricerca ho scritto “goregrind albums 2025” e subito mi sono comparsi questi Feeble Inducer che dicono di produrre “Mincegore”, una versione sanguinaria e purulenta del “Mincecore” di gente più rodata quali i più famosi Agathocles. I nostri 2 eroi provenienti da Chicago sono al primo full-lenght composto da 10 pezzi della durata complessiva di 21 minuti e titoli come “Mr. Toilet Man”, “The Sick Stick”, “Prolapse Queen” e “Most Excrementous Host” sono qui a testimoniarci la goliardia e lo humour nero (anche grazie all’aiuto di simpatici samples) nel parlarci di feci, liquami di vario genere e cessi ributtanti.

Un plauso alla copertina,