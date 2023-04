E’ tutto lecito perché siamo parte lesa.

Siamo qui, siamo negri. Siamo vivi. Abbiamo del potenziale. La polizia ci soffoca, ci discrimina. E’ vero, spacciamo droga per tirar su due spiccioli e per noi discutere significa pistola alla tempia, fratello, un’altra parola e sparo.

Su il sipario. E’ il 1987, il mondo è pronto per i N.W.A. Neri, bianchi, avversi o meno: lasciate che i pargoli vengano a noi, noi siamo Dr Dre, Ice Cube, Eazy-E e un’altra manciata di gangsta poveri incazzati e con tanta energia da riversare in rima sulle basi. Fotti la polizia, figlio di puttana, e via dicendo: i primi ‘parental advisory’ nascono da qui.

Misogini oltremodo, le donne come oggetti, soldi, collane rigorosamente d’oro, come da copione, ma il copione ancora non c’era: lo hanno inventato loro.

Negri Con Attitudine: questo il senso sensato del nome. Mandate a letto i bambini, arrivano i N.W.A.

Per dire: in quegli anni i nostri si sedevano al tavolo corredati da legali e notai per stabilire quanto Battisti dovesse a Mogol, o se Al Bano e Romina erano ancora buoni per Sanremo.

Questi al cospetto del rischio di un contratto difettato o violato o mancato, prima ti riempivano di botte, poi ti ammazzavano.

La ricchezza, le fortune, arrivarono quando i senior si staccarono dal nucleo e intrapresero strade soliste. I tre prismi, menzionati sopra, infornarono progetti dalle uova doro.

Eazy-E chiamò una prima reunion nel 1993 ma la vita gli diede scacco. Scopa di qua, scopa di là, si ritrovò senza linfociti: A.I.D.S allo stadio ultimo.

“Non sono frocio”, disse ai medici, e vagli a spiegare come si trasmette il virus. Pianse, entrò in coma, morì.

Oggi suona tutto afono, forse ridicolo. Il razzismo, le sommosse, la rivendicazione dei diritti. Tutto fu necessario, tutto calzò a pennello. La chiave di volta furono gli abusi della polizia, ed è vero, è documentato.

I N.W.A. reagirono, colpirono duro, fanculo tutto: e più i buonisti li additavano e più questi vendevano e riempivano gli stadi.

Il rap puro, o spurio, l’embrione, sono loro, sono i N.W.A: ora andate, e ditelo anche ai vostri amici.

Fuck da police!