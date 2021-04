"Con questo disco volevamo farvi sentire bene riguardo a cose per le quali stiamo malissimo".

(David Brewis, cantante e chitarrista della band).

Tornano i Field Music con le loro sofisticate architetture musicali mascherate da "semplici canzoni pop-rock".

Sì, perché è proprio questa la loro forza: riuscire a far sembrare semplice ciò che in realtà semplice non è e a trasmettere all'ascoltatore un senso di leggerezza e fruibilità, (senza scadere mai nella banalità) sfoderando però una maestria e un'abilità compositiva che non può sfuggire a un orecchio attento. Esattamente la sensazione che davano due delle band che possiamo considerare i loro padri putativi: ovvero i Beatles (sponda Paul) e gli XTC, questi ultimi mai troppo celebrati.

La band, ormai attiva da più di quindici anni e reduce dall'ottimo "Making A New World" dello scorso anno, con questo "Flat White Moon" non aggiunge in realtà granché alla ormai corposa discografia. La loro, infatti, è una formula assolutamente consolidata, ma che anche stavolta ci regala pezzi ispirati e sprazzi di classe.

Fra i momenti migliori la traccia di apertura "Orion From The Street", (primo singolo) con gli ottimi controcanti e con il suo sofisticato arrangiamento caratterizzato da eleganti soluzioni sonore, nonché brano che più si discosta dal sound più o meno omogeneo dell'intero lavoro.

Interessante anche "When You Last Heard From Linda", sicuramente più scarna ma con degli azzeccatissimi archi a fare la voce grossa, mentre "Meant To Be" ci regala il momento più fuori dagli schemi con quell'incedere "storto" e quella chitarra che parte un po' per la tangente.

Da segnalare anche "No Pressure", per distacco il pezzo più trascinante del lotto (geniale il video a mo di tutorial in cui i Nostri ci svelano i trucchi per realizzare la perfetta pop-rock song) e l'elegante "Invisible Days", dal vago sapore "maccartiano".

In conclusione, una piacevole conferma. L'ennesima di una carriera di tutto rispetto, costellata da una manciata di dischi che non si sbaglia a definire di pregevole fattura.