Così inizia l'omonimo ep dei Floral, band math-rock californiana che debutta con un sound vivace e spettacolare, nonchè tecnicamente sbalorditivo. " Aquarius theatre " introduce l'album con una serie di note e riff suonati alla velocità della luce dal chitarrista Nate Sherman, con Ty Mayer che alla sezione ritmica cerca di seguirlo con altrettanta frenesia ed entusiasmo. Una opening track di impatto notevole, particolarmente vivace e al tempo stesso sorprendentemente melodica e piacevole. Questa prima impressione viene confermata con le tracce successive: " Balancing act " rallenta leggermente il ritmo a favore di una struttura musicale meno diretta e più sbilanciata e irregolare, ma altrettanto efficace. Il resto dell'album segue il solito canovaccio, anche se il tutto non risulta mai scontato e ripetitivo ( anche grazie alla breve durata del progetto ). Due le vette assolute: la vertiginosa " Cars ", che inzia con un esplosivo attacco di chitarra per poi diventare una entusiasmante gara di velocità tra i due strumenti, e la malinconica " Temple ", perfetta conclusione dell'ep, dove i lamenti sofferti della chitarra di Sherman guidano la batteria di Mayer in una delicatissima danza, senza però che il tutto risulti inutilmente drammatico.

