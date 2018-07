Questa DeRecensione di La terra dell'abbastanza è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/fratelli-dinnocenzo/la-terra-dellabbastanza/recensione

Ritrovarsi nella merda e fare cose di una gravità inaudita con disinvoltura come se fosse normale. Credere di avere svoltato ma qualcosa di impalpabile ti ronza nella testa e ti sussurra che no, non è così.

La mamma di Mirko? Non so chi è ma è meravigliosa pure lei.

Il prologo è fenomenale. È notte, loro due stanno mangiando un panino in macchina, dopo il lavoro. Finito di mangiare, Mirko (quello bello e biondo) mette in moto. Accanto c’è Manolo, alto magro, moro, faccia da paraculo.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy