A me, lo sapete, l’heavy brutal death eccetera metal mi fa schifo al cazzo ma mi piace il cinema.

Eh beh direte voi che c’entra?

No, niente.

Però, ecco, se di musica ascolto solo alcune cose con il cinema è diverso. Sono piuttosto onnivoro. Vedo un po’ di tutto.

E, sì insomma, il film di cui vi sto per parlare è un po’ l’equivalente traslato su pellicola di quella musicaccia demmerda tanto cara al demarga!

Sì sì vedo pure sta roba! Certo ora che sono vecchio molto meno ma l’horror è stata la mia passione fin da piccolo sicchè…

SCANNATI VIVI!

Oh mio dio.

Che film ragazzi!!!

UN DELIRIO TRASH SENZA PARI.

Ma poi macchè horror suvvia. Mica fa paura.

La trama?

Stazione di servizio gestita da famiglia di mostri pazzi ammazzoni che chiunque si ferma sono cazzi acidi. Oh ma che palle!!! Ce ne sono a iosa di film così!

È vero, è vero. Tutta colpa di chi decise di aprire quella porta tanti anni fa giusto per farsi squartare dalla motosega di quel ritardato di due metri con una maschera di pelle umana sul volto.

Beh ma lo sappiamo che non è il COSA che fa la differenza. È il COME. Anzi no. Per quanto riguarda SCANNATI VIVI, anzi SSSHHHHHH….CANNATI VIVI, non è neanche il come. Già, perché è un film low-budget, una trashata piena di cazzate ed incongruenze.

Ma allora perché è fico???

Perché qua dentro ci sono le TROVATE. I dettagli. Le invenzioni. Il genio. L’umorismo, la filosofia. La pazzia. Demenziale. Volutamente demenziale. Drogato!

E comunque attenzione perché il regista, qua al suo esordio, non è uno sprovveduto: https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Bartalos

Per convincervi su quanto sia fico questo film dovrei farvi qualche esempio ma, davvero, sono combattuto, già. Perchè rivelarvi 3 o 4 trovate di questo film equivale a rovinarvi la sorpresa.

Sarebbe come uno spoiler eh sì.

Ma non posso manco dirvi NULLA e dirvi vedetevelo e basta!!!

Quindi le metto qua, chi vuole se le legga:

SPOILER

Un nano che lancia i piatti (sempre!!!) e fate attenzione al suo monologo sul piatto!

Un ragazzo col cervello (scoperto) grande come una smart (e qua c’è una scena che è il top del film, incredibile ragazzi, assolutamente geniale)

Un culturista creatore e filosofo senza testa

FINE SPOILER

Ovviamente sto parlando SOLO a chi è interessato al genere. Agli altri magari no dai, lasciate perdere dico davvero. È un po’ come quando io, N volte ho provato a sentire il cacca-metal o lo shoe-bleah ed ogni volta mi sono ritratto come quando da bambino toccavi gli occhi alla lumaca.

SSSSHHHHH….CANNATI VIVI!!!!!!!!!