"Il Passato..." è un libro magnifico, che si legge letteralmente tutto d'un fiato e che nonostante qualche "pecca" nella trama, non stanca e stupisce per una chiarezza comunicativa impressionante: è praticamente impossibile inizare a leggerlo senza arrivare all'epilogo, lo dico senza paura.

La sua è una letterale discesa all'Inferno attraverso sregolatezze e colpi bassi, con un'immoralità che diventa sempre più tangibile fino al climax finale, che non sto a svelare, sullo sfondo di una Bari costellata di violenza e stupri irrisolti.

Giorgio, il classico bravo ragazzo studioso e devoto alla famiglia vecchio stampo, incontra ad una festa Francesco, abile baro, che, dopo averlo difeso inaspettatamente in una rissa, diventa suo amico, introducendolo in un mondo di illegalità, partite truccate, soldi facili, donne e droga.

In realtà la frase è presa dall'omonimo Film, uscito nel 2008, e che ricordo con piacere, interpretato da Elio Germano e Michele Riondino, ma calzava troppo a pennello come incipit.

"C'è sempre tempo per finire all'Inferno"

