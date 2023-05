E' USCITO UN GIOCO BOOK SEMPLICEMENTE GENIALE

Si intitola " Il grande libro del fancazzismo " e parla del docle far niente, ma in versione gioco book

Ecco perchè :

Ispirato ai libri game degli anni '90 in cui ci si doveva orienatare per dare un finale giusto alla storia travolgente e spesso anche di paura, questo libro mette ala prova la pazienza umana e la capacità di riflettere ( meditando e rigenerando le energie ) all'interno di un contesto di tempo e risorsa.

Ho notato nel web che questo libro era uno dei pochi ad essere spiritosamente scritto, ed ispirata dai contenuti anche in bainco e nero mi sno detta : allora beh male che vada lo coloro e ci passo su del tempo.

Non è un capolavoro della letteratura italiana di certo, anzi è piuttosto semplice come lessico verbale, ma tiene compagnia dando un'idea di riflessione.

E' una sfida con la pazienza, l'assurdità di una semplice azione in forma di gioco e la genialità della riflessione costante. Pare essere utile a ricaricare le energie disperse ma ridendoci su! Forse piu adatto ai giovani e baldi ragazzuoli che non sanno come impiegare il tempo dopo la scuol, ma è a prova di nerd.

Poche pagine, e belle illustrazioni, un salto nell'adolescenza del perditempo ma con un tocco di creatività che non guasta anzi forse apre gli occhi a nuove idee rimaste in stand by nell'angolo remoto del nostro cervello.

Originale forse geniale, eh si anche irriverente .

Quindi cos'è? il web risponde:

Il Grande libro del Fan Cazzismo- il Gioco book dell'anno .

La Riflessologia Mentale, e l'arte del dolce far nulla. Un gioco-book tra i più divertenti da fare assieme o singolarmente, irriverente e sfrontato, a tratti anche sfacciato! Un libro di successo, ispirato ai libri game degli anni '90 ma visto in chiave moderna. Segui le regole del gioco, e vedrai che sarai un perfetto poltrone! Sfida i tuoi amici ad una gara di resistenza al non fare nulla ( o quasi ) e condividi con la tua community questo nuovo metodo di passare il tempo, per ritrpvare un po di calma interiore in un mondo sempre di corsa, e che non mancherà di regalare giornate fantasiose e diversamente alternative! Adatto a tutti. Per divertirsi ironicamente e riscoprire le piccole cose.

c'è su amazon come al solito - qui