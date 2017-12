- ATTENZIONE CONTIENE SPOILER -

Amo il Trono. È dalla prima stagione che mi prende e non ha intenzione di mollarmi. Mi sbatte, mi piega, mi strugge, mi attira, emoziona, appassiona, eccita, tormenta. Mi ha fatto tenere gli occhi attaccati allo schermo fino a quando questi non si sono asciugati e rinsecchiti come due fichi sotto il sole di Luglio.

Non mi sono spiegato bene?

Mi sono incollato allo schermo come una sanguisuga che con la sua ventosa incide la cute della vittima per nutrirsi del suo sangue.

Sono stato poco esaustivo?

Non ho staccato i miei bulbi dallo schermo come un prete non li stacca da un bambin

Vabbè...

La settima e penultima stagione del Trono Di Spade, il più grande fenomeno televisivo degli ultimi anni, m'ha fatto proprio incazzare.

Ripeto, amo il Trono, ma non posso vederlo scadere proprio sul più bello (sorry), il finale.

Finale che si concluderà con l'ottava e ultima stagione, con un finale epico ed esaustivo. Spero.

Magari per poter rimediare a molte noncuranze della 7a stagione, un'occasione persa.

È un po' come quando la notte, prima di andare a dormire, non vuoi lavarti i denti.

Cazzo hai passato un'intera giornata e sull'ultimo ti arrendi?

No, ti lavi i denti e vai a dormire, non puoi aver trascorso un intero giorno a vivere e poi ti arrendi alla stanchezza sul più bello.

No! Ti lavi i denti e dai un senso alla tua giornata!

Vabbè...

La settima e penultima stagione del Trono Di Spade vede Daenerys Targaryen con i suoi tre draghi che si accinge a conquistare il continente occidentale, per deporre dal trono la malvagia regina Cersei Lannister. Abbiamo dunque due fazioni che si scontrano: la prima è alleata con Dorne, con Alto Giardino, con le Isole Di Ferro e soprattutto con il Nord.

La seconda può contare sul resto dei sette regni.

Oltre la barriera però, si affaccia un problema ben più grande della guerra di conquista del trono: l'arrivo del Re Della Notte, con il suo esercito di Estranei e Non Morti.

Sarà proprio Jon Snow, che dopo aver sconfitto i Bolton regna sul Nord, a chiedere aiuto alla madre dei draghi per sconfiggere il pericoloso nemico.

Peccato però che poi se la trombi.

Fan Service, cari lettori, questo si chiama fan service.

A parte ciò, poco convincente è stato l'incontro ad Approdo Del Re tra le due fazioni, al fine di porre una tregua per sconfiggere la minaccia dei Non Morti. Poteva essere strutturata egregiamente, invece si è optato per uno sviluppo ed un dialogo banalotto. Peccato, davvero.

Sarebbe stato interessante vedere i nemici incontrarsi, costruendo un discorso intelligente e diplomatico. Peccato...

Altro punto che mi ha lasciato un po' così è la morte del drago Viserion, che non ho potuto sopportare.

Ma cazzo dire "Daenerys Targaryen, Nata dalla Tempesta, Khaleesi del Grande Mare d'erba, La non Bruciata, Madre dei Draghi, Mhysa, Distruttrice di catene, con i suoi TRE DRAGHI" è ben diverso da dire "Daenerys Targaryen, Nata dalla Tempesta, Khaleesi del Grande Mare d'erba, La non Bruciata, Madre dei Draghi, Mhysa, Distruttrice di catene, con i suoi DUE DRAGHI".

Bisogna ammettere che la seconda è molto meno grandiosa, fa meno paura al nemico e rende meno maestosa la stessa Daenerys.

Vabbè...

Si spera, che con l'ottava stagione inizino a quadrare più cose, e soprattutto, che siano strutturate bene, come le altre stagioni.

Sperem...