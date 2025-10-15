In occasione delle vacanze di primavera, sei amici di Filadelfia, tutti in età da fine liceo e inizio università,partono per una vacanza in camper diretti in Alabama.

Red Kenny, la protagonista, è una brava ragazza traumatizzata dall’omicidio della madre poliziotta cinque anni or sono. Maddy Lavoy è la sua migliore amica. Oliver, fratello di Maddy, è il classico perfettino con modi da capetto,e non fa altro che vantarsi di come la loro madre, procuratrice distrettuale, stia per incastrare un pezzo grosso della mafia. Reyna, ragazza di Oliver, è al volante del camper. Simon, buffone del gruppo e aspirante attore, ha preso in prestito (senza chiedere) il camper a suo zio, un piccolo truffatore. Infine c’è Arthur, ultimo acquisto della compagnia, non frequenta il loro stesso liceo ma gioca a basket con Simon, e sembra nutrire un debole per Red.

Mentre attraversano una zona boscosa nottetempo, un cecchino buca le loro gomme, e comunica con loro tramite walkie-talkie. Dice che uno di loro sei nasconde un segreto: se lo rivelerà prima dell’alba, gli altri cinque sopravviveranno.

Dopo l’esordio folgorante con la trilogia di Come Uccidono Le Brave Ragazze, Holly Jackson si sposta dalla natia Inghilterra ai più popolari USA. La caratterizzazione dei personaggi può ricordare i thriller anni ‘90-2000 sulla scia di Scream (So Cosa Hai Fatto, Urban Legends, Cherry Falls…), ma il climax non è così geniale e sorprendente, adagiandosi sugli standard di un normale episodio tv di Law & Order, Criminal Minds eccetera. Non che il finale sia insoddisfacente, ma per arrivarci bisogna sorbirsi una parte centrale tirata un po’ per le lunghe.

Piacevole, ma non memorabile.