Gli Honeyglaze sono un trio indie rock made in UK, nato da un'idea dalla vocalist e autrice Anouska Sokolow.

A sentire i ben informati pare che Anouska fosse stata precettata per suonare al Windmill di Brixton come solista ma, timorosa di salire sul palco senza accompagnamento, tre giorni prima della performance, ingaggiò il bassista Tim Curtis e il batterista Yuri Shibuichi. In quei tre giorni di prove, quella che doveva essere una formazione temporanea, è diventata qualcosa di più: gli Honeyglaze.

La band ha esordito nel 2022 con un disco self-titled registrato in appena tre giorni, fatto prevalentemente di indie pop sfumato di jazz. Il nuovo album, Real Deal, pubblicato sotto l'egidia della Fat Possum Records, porta il trio decisamente verso nuovi orizzonti.

Real Deal ha un suono spigoloso e vibrante, fatto di post-punk, richiami al dream pop anni 90 e sorretto da percussioni che alternano delicati tocchi jazz in punta di bacchetta a potenti esplosioni emo-punk, fino ad arrivare allo shoegaze della title-track. Personalmente li associo agli English Teacher che abbiamo ascoltato qualche mese fa, quasi ad abbozzare un proto-movimento.

Le classifiche di fine anno si avvicinano: segnate questo nome sul taccuino!