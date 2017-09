Chi conquista le masse, chi è per pochi.

Tre pezzi (due inediti) intrisi della solita intimità caratterizzata da lady Mazzy Star Hope Sandoval, accompagnata nell’avventura dei Warm Inventions da Colm Ó Cíosóig, batteria dei My Bloody Valentine.

Ad Agosto il singolo Sleep torna a far parlare di questo sodalizio che da circa sedici anni continua a proporre qualità.

Note salgono sulla scala mobile chiamata notte sempre più in alto, un saluto gentile allo xilofono e la ninna nanna è servita. La titletrack dal sapore smooth jazz sembra più seria e adulta nei suoi tre minuti di litania, mentre Let Me Get There è una rivisitazione in chiave acustica della collaborazione con Kurt Vile presente nel precedente album della band Until The Hunter.

Son Of A Lady ha i suoi colori accesi, ma si rivolge al pubblico della notte fonda. È un estremismo musicale che necessita le ore piccole per essere apprezzato in pieno, lo dedurrai facilmente al primo ascolto.

È la voce di una donna che sa molto, che da al mondo molto più di quello che potrebbe ricevere.