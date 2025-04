Vi presento il miglor album GOREGRIND dell’anno 2023 in una Shitlist personale.

Questi Human Pancake ci sanno davvero fare con un album come questo “No Cowards” raggiungono le 45 tracce per 72 minuti di anti-musica. Qui è Gorenoise allo stato puro la doppia voce è mostruosa tra gorgheggi urlati, ululati lupeschi, digrignate maialesche c’è di tutto tempi velocissimi che ricordano i LDOH L’urlo sembra quello di un maiale che sta per essere sgozzato, le chitarre sono terremotanti. Questo super album non dovrebbe mancare nella raccolta di ogni goregrinder perché qui è tutto poltiglia sanguinolenta urla disumane sicuramente hanno fatto meglio dell’ultimo LDOH. Accattateviillo. (Io l’ho scaricato in free download dal sito del gruppo)……………!!!

Traccia migliore: Decapitated by a Scimitar..