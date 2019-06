Questa DeRecensione di Innocenti è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/il-piccolo-bu/innocenti/recensione

Continuano a far capolino, qua e là, elementi interessanti: tra tutti una gestione dei synth notevole che potrebbe diventare vero punto di forza futuro, ma anche una sempre più accurata e stratificata gestione del sound (sebbene, lo ripeto, si rinunci qui alla radicalità dell’episodio precedente). Insomma, la discussione sul presunto potenziale residuo del Piccolo Bu è aperta. Per ora rimane da constatare che, nonostante la frequente abitudine a porsi sul filo del rasoio, di rovinose cadute finora non ne sono mai state registrate.

I pensieri saranno anche abissali, ma la loro resa sonora si mantiene in superficie, ondeggiando su strati di chitarrine scampanellanti e synth tremoli, per filastrocche indie pop agrodolci e stancamente tardo-adolescenziali.

