Breve ma decisa rasoiata sferzata dal Danese Isak Hansen.

Rabbia elettro noise esplode in claustrofobiche camere dalle pareti imbottite, lacerate da demoni Harsh fuori controllo.

Una finestra aperta sulla mente di uno psicopatico. Affascinante violenza dipinta dalle distorte urla di un demone cantore di inconfessabili pensieri.

Quiete e devastanti elettriche tempeste. Furibondo zapping di sanguinose immagini.

Magnetico, come spiare le sofferenze altrui godendo del proprio tranquillo scorrere del tempo.

Onda anomala sul breve tranquillo scorrere del tempo.