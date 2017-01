Cinese è più bello, sappiatelo sempre.

Questo mi hanno insegnato, questo ho imparato dalla Cina, questo mi sento di dirvi.

Un esempio: se avete bimbi piccoli, abituateli da subito con giocattoli di fabbricazione cinese. Noterete subito la differenza. O meglio: la noteranno i vostri figli.

Gli orsacchiotti nostrani se ne stanno fermi, tristi, inespressivi. Gli orsacchiotti cinesi si surriscaldano ed emettono scariche elettriche.

I bambini sono intelligenti, certe cose le capiscono al volo.

Se come me non avete figli, potete comunque consolarvi con la musica cinese.

Lei, ad esempio, è una delle prime artiste pop che la Cina Popolare sta lanciando a livello globale. Ho detto globale. Beninteso, sì? Mica solo Hong Kong, Macaco, Taiwan (ah, quei filoamericani…). A livello globale.

Il Partito approva la cosa, sappiate anche questo. E quando il Partito approva una certa cosa, vuol dire che quella cosa è buona e giusta. E non c’è da discutere. Qualsiasi dibattito in merito sarebbe superfluo.

Inoltre: il Partito non teme la concorrenza delle varie Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga (chi…?). Semplicemente si parte dalla previsione secondo cui, nel giro di pochi anni, Zhang Liangying supererà i suddetti nomi in termini di vendite. E se il Partito prevede una certa cosa, significa che quella cosa accadrà.

D'altra parte: cosa manca ai Cinesi, a parte il calcio e il dominio nella musica Pop? Per il calcio (cioè, per i miracoli - ci stiamo attrezzando), per la musica Pop sarà in breve cosa fatta.

Il primo miracolo sarà l'Inter vincente in campionato con 30 punti sulla Juve, il secondo la nazionale cinese che trionfa ai Mondiali.

Non so quale delle due cose vi sembri più miracolosa, ma entrambe accadranno.

Per il momento: godetevi Jane dalle casse del vostro stereo, mentre i vostri bambini soffiano bolle di sapone lacrimogene. E sono felici.

Cinese è bello, e i Cinesi possono tutto: anche zittire l'urlo di Munch.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgnClGC8-WQ

