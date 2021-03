Ok! Ri(ri)proviamo...

Se sposto il blocco di libri che c'è in basso a destra, e lo sostituisco con quello che c'è in alto a sinistra, la configurazione estetica della libreria dovrebbe migliorare in modo apprezzabile.

Vediamo... No! Ancora niente! E se spostassi il blocco al centro? Ma guarda che cosa è saltato fuori!

Chi se lo ricordava più, un simpatico volumetto di fumetti. Ah! C'è ancora il prezzo, L. 4.000 (IVA inclusa).

Ma quanto tempo sarà passato? Considerando le innumerevoli macchiette giallastre dell'ossidazione della carta, svariati anni. Troppi! Tanto lo scorrere del tempo è illusorio... forse.

Dieci tavole coloratissime, con diversi soggetti.

Le mongolfiere, gli aerei, i pompieri, le automobili, i treni, gli animali, i galeoni, le profondità marine, i ghiacci, e ultimo ma non ultimo lo spazio, con tanto di base spaziale, tazzine e piattini volanti pilotati da esserini verdi.

Un lavoro encomiabile grafico e fumettistico, con una miriade di particolari. Il tutto letteralmente colmo di buffi omini e donnine, con tanto di pancia e naso prominenti.

In ogni tema, essi appaiono nei punti più impensabili, ce ne sono centinaia. Più volte mi son prodigato nel tentativo di contarli, ma poi ho desistito. Sono anche un po' bastardi, sbucano fuori da ogni dove.

Quanti saranno in realtà? Non si sa.

Gli argomenti sono più degli scontri concettuali, un vero e proprio “Patatrac”, tutto all'insegna dell'allegria, dei brillanti colori e dell'elaborata grafica.

Un caos di preziose miniature.

Loup è stato un individuo poliedrico: fumettista, caricaturista, architetto e pianista Jazz.

Dove ero rimasto con la libreria? Ah si! Se sposto il blocco al centro e lo sistemo...

