Non era per niente facile fregare un’anteprima di questo tipo a JOE STRUMMER, che manco escono già sta con la penna in mano ma stavolta il nostro ha dormito della grossa quindi puppa.

A quiet place sta riscuotendo discreti consensi.

Il plot è abbastanza originale: in un futuro distopico la terra è invasa da mostri feroci che se fai rumore ti sbranano.

Seguiamo quindi le vicende di una famiglia, pà, mà la grande che avrà 14 anni, il medio di 8-9 e il piccolo di 4-5.

Quindi, ecco, in questo film si parla poco e niente altrimenti arrivano i mostri che sono davvero cattivissimi, velocissimi, zannuti sbavanti… alla alien per capirci.

Ma se stai zitto e buono ti puoi salvare.

Certo è difficile non fare mai rumore!

Pà e mà sono davvero sposati nella vita reale e lui è il regista di questo film. Lei è molto bella, lui è un Nanni Moretti giovane e muscoloso.

Il film gli è venuto bene.

Una bella fotografia, un utilizzo sapiente della MDP, al servizio delle location invero suggestive che ospitano la vicenda.

Abbiamo dunque il bosco, i campi di grano, da sempre protagonisti di fughe e inseguimenti leggendari nell’ambito del cinema horror. Abbiamo la scala che scende nel buio ma soprattutto abbiamo questi dannati mostri che vediamo poco e niente (all’inizio) ma che sappiamo essere ovunque e che sono sempre pronti a farti a pezzi al minimo rumore. Sembra inoltre che i bastardi non abbiano un punto debole eppure devono averlo!

Durante tutto il film la tensione è costante, cavolo non puoi mai fare rumore, neanche a tavola e poi sembra che non ci sia più anima viva in giro, insomma i mostri hanno fatto davvero un bel casino.

E quindi niente stiamo tutto il tempo con questa famiglia e strippiamo con loro sembra proprio che non ci siano vie d’uscita ma bisogna resistere, sopravvivere.

La famiglia dunque, che papà e mamma ti devono proteggere: sempre.

Ecco, è proprio questo il motivo centrale del film, la tematica attraverso la quale verranno veicolati i sentimenti, le emozioni e la commozione.

Vivere ad ogni costo, proteggerli sempre.

È un bel messaggio.

È un bel film.