La razza umana è stata radiata dalla Terra da entità misteriose e ineffabili, e costretta a colonizzare altri pianeti del sistema solare.

“La Bronson disse che nell'universo ci sono tre livelli di intelligenza. Sopra tutti ci sono i Gioviani e gli Invasori. Un gradino più sotto i delfini e le balene. Gli esseri umani, gli uccelli, le api, i castori, le formiche e i coralli non sono considerati intelligenti. Nessuno sa se ciò sia giusto, ma è tutto quello che abbiamo.”.

“STARLINE LTD.

TOPSECRET; SOLO CLASSE AAA

OGGETTO: TRASMISSIONE LINEA CALDA OPHIUCUS DI 1249 ORE 44,3 SECONDI UT, 8/14/570.”.

È la provvidenziale connessione tramite laser, mediante la stella 70 Ophiuchi che da anni invia, come una sorta di linea intergalattica, una torrenziale quantità di informazioni tecnologiche, concedendo all'umanità di proseguire il percorso di sopravvivenza nel cosmo sterminato.

“Ma gli Ophiuciti non si erano mostrati molto interessati né a parlare di se stessi né a fare altro che non fosse inviare oceani di dati ingegneristici.”.

Varley è anzitutto uno scrittore di concetti e invenzioni quasi prodigioso. L'aspetto psicologico dei personaggi non è particolarmente meditato, da risultare a volte in secondo piano, rispetto all'elaborata struttura dell'opera. Nonostante ciò, i protagonisti possiedono un buon grado di originalità, soprattutto in quanto inseriti e sviluppati in un suggestivo contesto tecnologico e fantascientifico di prim'ordine.

“Sapeva come era morto il suo primo clone, Lilo 2. Poi c'era stata Lilo 3, che aveva ucciso Mari ed era stata anche lei catturata e uccisa. Nessuno voleva dirle cosa fosse successo a Lilo 4, che doveva essere stata la più intelligente del gruppo. O la più intimorita. Era durata un anno. Lei era Lilo 5.”.

L'imponente quantità di idee contenute è forse eccessiva a un livello tale che, in talune sezioni la lettura potrebbe risultare spiazzante. Bisogna tenere conto che è un romanzo d'esordio, e nel complesso è da considerarsi un'opera seminale d'eccezione. L'autore ha modo di sbizzarrirsi attraverso suggestivi argomenti ipertecnologici come: trasformazioni planetarie, immortalità per mezzo della clonazione, memorizzazione delle esperienze antecedenti, e la simbiosi con altri esseri.

“La simmetria del concetto è stupefacente. Ogni coppia essere umano-simb è un sistema ecologico chiuso che ha bisogno solo della luce del sole e di una piccola quantità di materiale solido. Il simb vegetale raccoglie la luce del sole dallo spazio e se ne serve per trasformare i materiali di scarto umani e l'anidride carbonica in cibo e ossigeno. Nello stesso tempo protegge il fragile essere umano dal vuoto e dal calore e dal freddo eccessivi”.

Come sorgente di energia, vengono sfruttati addirittura i buchi neri.

“Se ci gettiamo qualcosa, qualsiasi cosa, ma non troppo grande, la gravità del buco nero la comprime. E la comprime così violentemente da provocare tutte le reazione nucleari che ti vengano in mente. Molta materia viene distrutta, e ciò vuol dire energia a cui attingere per le nostre necessità.”.

“COMPRATE EROTICON, USATELO, MANGIATELO, SPLAMATEVELO ADDOSSO, TOGLIETEVELO MASSAGGIANDO, COP CON LUI.

FATE UN'OFFERTA ALLA BANCA DELLA PERSONALITÀ.”.

