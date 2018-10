Mancano 10 secondi alla collisione. Non mi ero preparato. L’oggetto si sta avvicinando ad una velocità di 60 chilometri orari circa. Ho poco tempo e prendo coscienza che il disco che ho sempre amato è Innamorarsi alla mia età di Iglesias. La prima traccia sembra una profezia "Non si vive così". Julio, che si pronuncia Culio, grazie per il tuo consiglio ma mancano 9 secondi all’impatto. La sudorazione è aumentata in modo visibile. Mi devo preparare al peggio. Sento già le prime note della title track. Più l'ascolto e meno capisco il tuo fascino. Come facevi ad essere un playboy se ripetevi "Con la bocca amara devo dirti cara". La fiatella, Culio, avevi la fiatella. Intanto il tempo non mi lascia scampo. Non ho la possibilità di deviare la traiettoria e ho una paura folle. 8 secondi e ricordo la canzone "Quasi un santo" con quel suono da balera di periferia. Ho gli occhi puntati contro questo oggetto che si avvicina e mancano solo più 7 secondi. E Julio, Culio, che con la sua buona educazione ripete che il sesso senza amore ultimamente è sempre lo stesso. Allora allargo leggermente le braccia per tenermi in equilibrio. Un equilibrio che sembra instabile. 6 secondi mi separano dall'urto. Non mi danno neppure il tempo per pensare ad una reazione perché questo disco gira e rigira nella mia testa. Le canzoni si mescolano e "Se tornassi" viene a galla. Recito ogni sua parola come se l'avessi scritta io "Se tornassi perché no, star distanti cosa vale".

5 secondi allo scontro inevitabile, stringo i pugni, affossando le unghie nei palmi delle mani. Tutto il mio corpo è teso. Ma la mente naviga e si focalizza sulla copertina del disco. La sua foto con i colori di una polaroid. Con il capo chinato per capire di non aver pestato nulla di scomodo, con i suoi nuovi mocassini.

4 secondi. 4. Il cuore ha aumentato i suoi battiti, me lo sento in gola. E dallo stomaco, un rivoltante gusto acido mi entra in bocca facendomi dilatare le narici. Sarà la tensione? Sarà questo disco? Sarà che mi sento Culio? Forse anche tu che leggi sei un po' Culio.

La distrazione mi ha rubato altro tempo. Solo 3 secondi. Mi si accappona la pelle. Sento i pori che reagiscono, i follicoli che sollecitano i peli, un fremito mi fa rizzare capelli. L'impatto imminente mi distoglie dal disco di Pupo. Ma che Pupo, Iglesias, il cantante bello fine anni '70. Quello che ha venduto 300 milioni di dischi. Ecco che mancano solo 2 secondi. Non so cosa mi potrà succedere. Dopo lo scontro non so se sarò ancora in grado di ricordare questo film che tanto amo. O forse era un disco. L'ultimo secondo. Il mio collo effettua una strana torsione verso destra, chiudo gli occhi ed insacco la testa tra le spalle.

Collisione.

“….dalla fascia laterale.” “Scusa Lotti, ti prendo la linea da Udine. Fantastico colpo si testa di Kevin Lasagna che insacca la palla sulla destra dell’estremo difensore avversario. Fenomenale assist dell'Argentino De Paul. L’Udinese è passata in vantaggio a 5 minuti dal fischio finale. Ripasso la linea in studio e vi terrò informati nel caso di nuovi aggiornamenti.”