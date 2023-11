Cristogenesi, con Spirituality e Laudes, forma una vera e propria "trilogia del sacro".

Pubblicato nel 2021, anche esso alterna brani inediti a canti tradizionali della liturgia cattolica.

Questa volta non opto per il track by track, bensì mi limito a dichiarare le mie preferenze tra le tredici tracce.

Il tutto nel frammento è sicuramente un ottimo inizio, perché Juri trova in ogni piccola cosa la grazia divina.

Poi, dopo due brani dall'andamento piuttosto e volutamente ossessivo, appare Vite silenziose, per il quale Roberto Juri ha girato pure un video. Brano molto suggestivo e da ascoltare diverse volte.

Non viene mai la notte non è male, ma non mi ha colpito più di tanto, così come ho ascoltato in maniera "canonica" i tre tradizionali successivi. Ma è dopo di essi che arriva la perla del disco, Riflessioni sul senso, musica e testo meravigliosi, un brano quasi da studiare...

Dopo l'intermezzo di Stella caeli arriva la bella Sintonie universali, che pure ho gradito molto; invece, dopo la ripresa di Emmanuel, strumentale, arriva il brano definitivo, La mia genesi. Anche questo, come Riflessioni sul senso, da ascoltare più volte.

A Cristogenesi metto 3 stelle e mezzo, a parer mio il migliore della trilogia è Spirituality, e appena un gradino sotto, Laudes.