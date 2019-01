Pronto? Sì, sono Kamasi, tutto ok? Ciao ascolta, volevo solo dirti sta cosa... sto per fare un disco nuovo, presente? Nono, penso che chiamerò ancora i soliti ragazzi, quelli là che...Ecco, esatto, proprio loro. Bravissimo. Sì, ormai è un sacco di tempo che suoniamo assieme, gli voglio un bene infinito a quei grulli! Ascolta, riguardo all'album, penso che ogni canzone inizierà con un riffettino a tema a cui si sovrapporrà un coro gospel, poi ci sarà un bel crescendo di fiati, percussioni e altri strumenti vari. Raggiunto il climax, l'atmosfera tornerà distesa e io farò i miei soliti due minuti di svisamenti solisti a cazzo col mio sax... Come? Eh sì, grazie mille, davvero, mi esercito ogni giorno, si fa quel che si può...Dicevo, faccio la mia roba e poi rientra ancora tutto il gruppo per il gran finale con un altro baccanale molto, molto jazz. E niente, mi pare di aver detto tutto, qualche dubbio? Sì, lo so, e infatti penso che molto difficilmente staremo sotto i 9 minuti a brano. Eh dai va bene, faccio un doppio album che almeno ci stiamo dentro. Ah un'ultima cosa, comincia ad informare sottobanco i giornalisti rock, e avvisali che quest'album sarà "una rilettura in chiave moderna di Coltrane e dello spiritual-jazz di Sun Ra"... massì, una cosa tipo "il jazz contaminato ai tempi di Flyng Lotus". Tutto chiaro? Perfetto! Grazie mille bomber, ci becchiamo presto ;)

