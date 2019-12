A 5 anni dall ultimo " kiss me once tour " 2014 che non tocco' l italia , Kylie Minogue esce prima del natale 2019 con il suo " Golden live " tour 2019 che invece l italia tocco' sia a Padova gran teatro geox che ( solo per una apparizione con Jack Savoretti ) alla Fenice di Venezia.

"Golden live" e' un maestoso concerto di una Kylie ormai piena di tutti i poteri di regina del pop e del dancefloor. Nell ultimo tour c e tutto dalla Kylie pop alla Kylie indie alla Kylie dance alla Kylie country. Tante le canzoni dell ultimo disco di inediti "Golden" (bmg 2018) ma presenti anche le hits classiche della sua carriera partita nel 1987 con oltre 100 milioni di dischi.

Da locomotion 87 , a especially for you con Jason Donovan 89 , passando per Better the devil you know 90 ma anche Confide in me 1994 . ovviamente non mancano i mega tormentoni can t get you out of my head 2001, spinning around del 2000 , slow 2003 , i believe in you 2004 , all the lovers 2010 e into the blue 2014 finendo il tutto con dancing 2018.

Se Madonna e' la regina del pop , Kylie Minogue e' la principessa ; nel dvd regala ai fans un backstage video in un documentario. oltre al dvd sono presenti 2 cd audio e un libretto con foto.

un ottimo regalo da mettere sotto l albero di natale !

io sono stato in prima fila barcellona , venezia e padova ed e' stato uno spettacplo unico!