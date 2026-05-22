Copertina di Leila Like Weather

Leila
Like Weather

aztericz

• Voto:

  • Voti: 2
  • Media: 4,00
  • DeRango™: 3,16
  • Commenti: 2
  • Visite: 74
Per appassionati di musica elettronica, nostalgici degli anni ’90, ascoltatori in cerca di album originali e sperimentali.
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LA RECENSIONE

Questo disco sono i tardi anni ’90 vissuti in ritardo, autoradio e chiavette USB, allegri trasognati episodi ritagliati dalla memoria, sovrascritti da ascolti reiterati e acri odorosi pennarelli, matite e acrilici.

Questo disco è così, è come aprire cassetti, scrigni ricolmi di gingilli, echi, falsetti, decalcomanie, ramoscelli raccattati agl’angoli delle strade, e trovarci questo: un patchwork, che già la copertina, un taglia&cuci d’altri tempi, che riverbera a più non posso.

Allora ragazza, Leila s’era calata a capofitto nel fondo d’uno scanzonato raffazzonare, limava pezzi con l’aiuto d’altri, forse coadiuvata da colla vinilica e certo da una fervida immaginazione. La si vede lì, immortalata e ritagliata alla bell’e meglio, sul suo motociclo. In odor di fresca santità, intinta di cieli blu.

Questo disco è tutto un attingere, annodare, campionare, attardarsi nei quarti d’ora, scucire, ricucire, incurvare, dedurre. Con calma però, con serafica armonia.

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Riassunto del Bot

La recensione di 'Like Weather' di Leila descrive l’album come un colorato patchwork di ricordi anni ’90, capace di evocare nostalgia e vivacità. L’autore sottolinea la capacità di Leila di intrecciare suoni, stili e frammenti con creatività, realizzando un’opera artigianale e fantasiosa. Il tono è evocativo e personale, e trasporta l’ascoltatore dentro una dimensione immaginifica fatta di echi e dettagli visivi.

Leila

Leila (Leila Arab) è una produttrice e musicista iraniana-britannica di elettronica, attiva dagli anni ’90. Ha lavorato con Björk e pubblicato album come Like Weather (1998), Courtesy of Choice (2000), Blood, Looms & Blooms (2008) e U&I (2012).
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