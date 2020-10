Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Mica tanto oscuro!

Preparatevi, in questa serie si tromba, mica da ridere, e le sorprese non mancano. Si dovrebbe chiamare thriller erotico, molto thriller, molto erotico.

Personaggi:

Alma è una stimata professoressa criminologa, sposata con Leonardo Solares, magistrato, hanno una figlia (Zoe) , studente

Poi c’e Brenda, amica del cuore di Alma,

Esteban, investigatore e fratello di Leonardo

Dario, palestratissimo e avvenente giovane, studente e titolare di una officina (vi si svolgeranno diversi ehm..”tagliandi”)

Edith, la segretaria di Leonardo.

E tanti altri………

Ingredienti:

Un omicidio di una bimba 10 anni prima, il colpevole incriminato da una confessione estorta, il colpevole che si uccide in carcere…….10 anni dopo, il figlio che cerca giustizia cercando di avvicinare il magistrato che aveva condannato il padre, arrivandoci tramite la patata della moglie. Poi presente quando ti dicono “fatti una famiglia”….bene, infatti si tromba anche la figlia!. Poi la segretaria del magistrato che Alma pensa il marito si trombi, che invece è lesbica, come l’amica di Zoe (lei ci prova ma a Zoe gli piace la carota, e infatti perde la verginità con Dario che, visto che Alma vorrebbe troncare la relazione (“io vorrei non vorrei ma se vuoi”) ripiega sulla figlia. Brenda l’amica di Alma appena lasciata dal marito, che però di tromba sia il magistrato che il fratello, e che sarebbe quella poi che ha incriminato il Guerra, quello che avrebbe ucciso la bimba…….che casino!!!

Trama:

Guardatelo, troppo complicato raccontarlo

Produzione Mexicana, anno 2020, 18 puntate da 30/40 minuti cad. , tanta suspence, tanti colpi di scena, e poco ma proprio poco investito nei costumi, visto che la maggior parte delle scene si svolgono con i personaggi nudi.

Netflix crea dipendenza, porca miseria, ci sono cascato!

Adios