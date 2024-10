Alla tromba, al flicorno e agli arrangiamenti Luis Gasca nasce a Houston nel 1940 ed è un vero peccato che ben pochi si ricordino di lui compresa Wikipedia. Un gran bel disco questo, ai confini tra latin, rock e jazz, lui nella California dei '70 era molto famoso perchè i suoi lavori erano "corroborati" dalla cultura e dai fermenti di quegli anni sostanze comprese, il gruppo è molto numeroso e tra le file troviamo anche Joe Henderson, Stanley Clarke, Santana e George Cables. Un disco che avrebbe il sapore di Carlos se nei suoi dischi si fosse mescolato un po' di più col jazz, tensioni selvagge che ritornano ubbidienti alla gestione del ritmo, influenze dai molti generi amalgamate sapientemente. Un fuoco d'artificio che esplode in tutta la sua bellezza ma che dura il breve tempo luminoso del wow di un periodo specifico e spesso autodistruttivo. Disco solido e compatto per tutta la sua durata per un classico senza tempo non fosse stato dimenticato.