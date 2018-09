Questa DeRecensione di Milestones è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/magda-davitt/milestones/recensione

Capita di dover cambiare pelle per poter stare bene con se stessi, e credo in tutta onestà che tra gli alti e i bassi della sua carriera Magda abbia sempre messo tanto, forse troppo, nella propria musica. Merita un ascolto la leonessa.

Il testo é chiaramente una dichiarazione d'intenti; La donna canta di non essere il male in persona e fioccano anche o riferimenti al suo travagliato rapporto con la madre defunta.

David Holmes produce questo singolo/demo e anche l'album No Mud No Lotus che uscirà nel 2019.

Così quest'anno Sinéad non ne può più di essere Sinéad. Vuole piantare in asso i suoi istinti suicidi e i suoi trascorsi cambiando nome e prospettiva.

Il suo primo album, The Lion And The Cobra , presentò già dalla copertina la ragazza dai capelli rasati e lo sguardo triste.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy