E fra mille anni, il bacio solstiziale del sole sarà eterno.

E’ scritto, matasse informi di scariche elettriche nasceranno e sibileranno all’interno della fornace solare.

Un’ elettroacustica escatologica si esprimerà con apocalittiche glossolalie che si contorceranno e strideranno in crepitante agonia.

Tremendi elettroshock sconvolgeranno i ricci di Medusa e, pietrificate dal terrore panico, le gole delle genti saranno serrate da implacabili serpi dal sangue caldo.

Elettronica brada e formicolante, opprimente e tentacolare. Sarà mostrata l’altra faccia (feroce e sulfurea) dei geometrici microcosmi di Robert Rich.

E i raggi del sole, come Dei sanguinari e vendicativi, precipiteranno sulla Terra.

E il sound diverrà sferico.

E lo scopo sarà chiaro.

Si abbatterà su campi di grano campionati, dove le spighe saranno sferzate dal vento e i grilli insceneranno le loro immutabili trenodie.

Dettagli concreti alimenteranno un ambient venefica, inesorabile e la Terra cuocerà in spasmi chiazzati da emulsioni laviche e le visioni saranno disordinate:

Orbite oculari ruoteranno all’indietro Rocce sgretolate

Vertigini compresse Ferite CORROSE

Favi di VeSpE in convulsioni BimBI ISTERICI gratterannO i muri

…E oracoli dementi interrogheranno viscere di agnelli senza trovare nulla…

Elementi in continuo divenire, continuamente decomposti, sciolti e fusi insieme, continuamente immersi nel crogiolo surriscaldato dove si ricomincieranno all’infinito, ancora e ancora, mentre i tormenti del nucleo terrestre si raccoglieranno in un vacuo drone sotterraneo.

E solo allora il sole ritirerà le sue labbra.