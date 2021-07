O novelli figli di Azagthoth, riunitevi e allietateci con soavi distorsioni sghembe, acide e claustrofobiche!

Quando il caro Trey cacciò Vincent e prese Tucker, i Morbid Angel ebbero una fase inizialmente schizoide che poi si assestò su un suono marziale, ossessivo ma anche dilatato, ideale per evocare oscuri spiriti dai profondissimi buchi neri spaziali tra un eone e l'altro.

Questa direzione sonora ebbe piuttosto successo e portò alla nascita di una vasta progenie, senza paternità riconosciuta, che esasperò il lato schizoide. Si pensi agli australiani Portal che sembrano i Morbid Angel strafatti di acidi, un gruppo che considera il fatto di aumentare l'entropia dell'universo suonando come una missione di vita. Non si tratta più di sparare urla in sumero per farci sapere quanto ti stanno a cuore gli Anunnaki, ma proprio di tributare il caos.

Alla lista dei figlioletti di Trey fatti come delle ghiandole pineali si aggiungono anche gli Of Feather and Bone.

Il menù è sempre quello: trenta minuti di distorsioni, rantoli e randellate lisergico-aggressive che pottrebbero aprire un portale per Nibiru o Aldebaran, con in più in omaggio un senso di oppressività piuttosto spiccato. Immaginate come se un'enorme zanzara spazial-preistorica vi si posasse sul deltoide e pungendovi vi succhiasse via l'anima. Con l'anima perduta, staccata, sareste costretti ad aggirarvi in questa valle di lacrime come dei pupazzi vuoti, degli zombie senza speranza, fino al giorno in cui il mietitore, facendo il suo mestiere vi spedisse all'altro mondo. Lì, con angoscia e terrore, scoprireste che, visto che la zanzarona si è fatta un frappé animico, non vi resterebbe che finire nel trituratore infernale della nettezza spazial-demoniaca urbana, il tutto accompagnato da allegre melodie death metal ovviamente, per porre una fine definitiva alla vostra esistenza e venir cancellati dall'hard disk delle sequenze galattico-nucleotidiche. Basta gironi danteschi, non rispettano le normative green, troppo zolfo e co2!

Niente campi elisi dunque ai fallaci metal-uditori indegni, ma come preannunciò Azagthoth solo portali per l'annichilazione.