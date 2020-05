Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

La vita è strana e imprevedibile.

Oggi, mai come prima, tutto suona samba.

Per un suggerimento del Tu-tubo, mi ritrovo, catatonico, ad ascoltare l'esordio omonimo degli Os Tincoãs del 1973 (tincoã, mi informa il gugol, è un magnifico uccello dalla coda lunghissima): mescalina musicale.

Per un suggerimento del DeB, mi ritrovo a scavare nella memoria, a ripensare alle innumerevoli volte in cui ho goffamente ballato a ritmo de "I tre caballeros" (tre uccelli, ancora): motivi per vivere.

Non sono mai stato in Brasile, né mai credo ci andrò.

Eppure ci sono appena stato.