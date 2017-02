L'ungherese Peter Medak (classe 1937) non passerà certo alla storia come uno tra migliori registi del ventunesimo secolo, ma sa il fatto suo.

Ha diretto Harvey Keitel (The Men's Club) e alcuni episodi di fortunate serie TV (House, The Wire, Breaking Bad, Hannibal).

Uno dei titoli che lo rese celebre fu senza dubbio Romeo Is Bleeding del 1993. Il film fu un vero e proprio fiasco ma la critica fece una standing ovation alla recitazione dei due protagonisti -tra l'altro, vero e proprio asso nella manica dell'intero progetto-.

Un Gary Oldman -già reduce di numerosi successi- trasandato e nostalgico introduce la trama nei panni del controverso agente Jack Grimaldi, sfogliando un album di fotografie dietro il bancone di uno sperduto bar.

Jack ha senso dell'umorismo. Balla nel giardino di casa e sorride mentre spia la vita notturna di un criminale. Sul suo volto delle smorfie di soddisfazione fanno capolino ogni volta che le mazzette di denaro sporco "appaiono" nella sua cassetta. Si, perché egli ha una doppia identità legata agli affari illeciti come informatore per la mafia. Trascorre il tempo libero con l'amante Sheri (una giovanissima Juliette Lewis) sognando la vita del boss che spia. La moglie Natalie (Annabella Sciorra) è forse l'unico personaggio coi piedi per terra e con un minimo di raziocinio. La sua perfetta esistenza di rispettabile poliziotto coi milioni nascosti sotto una grata si sgretola con l'apparizione della femme fatale Mona Demarkov (Lena Olin). Riuscita anche la parte del tenebroso Michael Wincott (as always) come gangster incazzato che sbatte la realtà in faccia al protagonista.

Punizioni corporali, soldi e sesso determinano l'elemento noir di Romeo Is Bleeding, con tanto di titolo preso in prestito da Tom Waits. Lo reputo godibile ed interessante, con un finale che non credo sia campato in aria o banale: avere la consapevolezza che questa roba accade ad uno stronzo rende tutto imprevedibile.

Vi ritroverete lì dietro quel bancone a chiedervi come Jack se lei tornerà.

