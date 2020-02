Ruggine? è il secondo album dei Peter Punk, pubblicato nel 2002.

Si dice che spesso la seconda opera di un artista è sempre uno scoglio, ed i Peter, qui confermano questa tesi. L'album, infatti, mostra un miglioramento tecnico, con testi più curati e riff immediati, ma è forse un po' ripetitivo rispetto al precedente. Anche quest'album, come il precedente, presenta un lotto sostanzioso di songs: ben sedici, spesso pezzi brevi di uno o due minuti e dispari. Le tematiche toccate in questa playlist sono la musica italiana (S. Remo?), le tematiche sociali (Senza tetto, Senza cuore, Nero su Bianco), la religione (Nuova vocazione) ed altre. Manca, però, quel “pezzo che ti si stampa in testa” capace di trascinare un album nelle vette dei dischi piacevoli, anche se l'energia non manca: da qui, comunque, il voto basso della recensione.

Fortunatamente, i Peter sapranno rifarsi dopo poco, con il successivo “XI”.