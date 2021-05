Insomma una statua stupenda e ingiustamente dimenticata , e anche se è rimasta solo la copia romana in marmo, sono sicuro che l'originale non sarebbe da meno.

Ma la cosa che fa schizzare questa statua nella top 3 della mia personale " top 10 statue greche del periodo classico " è come il volto sia leggermente girato verso una delle due braccia, come al voler accompagnare il movimento.

Ma veniamo all'opera: vi è rappresentato un giovane atleta nell'atto del legarsi alla fronte la cosiddetta tenia, la benda della vittoria. Vi è una chiarissima applicazione del chiasmo (e immagino sappiate tutti cos'è il chiasmo), le proporzioni sono tutte molto naturali e scolpite secondo il Canone accennato poco fa, e nonostante l'azione sia difficile da immortalare, In questa opera risulta estremamente naturale.

