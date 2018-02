michele gioeli1 anno fa (modificato)

Qualcuno sapeva che Paola Tovaglia doppiava Milly del cartone Milly un giorno dopo l'altro? No eh :D



Hazardous5412 anni fa

Gia' avevano capito tutto.



Marcello Ghigo2 anni fa

Geniale e malata al tempo stesso



cordialmente20124 anni fa

Giuro che all'epoca sapevo TUTTO questo album a memoria. Ora così così..



michele gioeli1 anno fa

A...e...I....o....U.....le vocali dell'amore :D



7carvi71 anno fa

Povera Paola



Miki Nigagi in da future

- OBIEZIONE DI METODO:



Eh vabbè ma se non hai mai visto i Pop X dal vivo non puoi capire.



Ma cosa. [un elenco dei motivi per i quali i Pop X non sono i Butthole Surfers, ma neanche tipo i Butthole Surfers] Perciò il discorso vale come varrebbe se spacciassi in giro una tua foto nudo a centimetro zero, ma ci fosse comunque gente disposta a giurare che in realtà a ogni novilunio ti periscopasse fuori dalla vescica un corrugato Ø 50 mm bastardo basso al ginocchio. Avresti ragione questa foto solo di non scattarla, ché a nessuno piacerebbe vederla e tu ne usciresti umiliato, col fatto che la politica anti body shaming non si applica al micropene, forse giustamente, forse ingiustamente.

La metafora non era necessaria: se l'album è una testimonianza pallida dell'invece vivida attività da animatore di balere, caz non farlo.





DUE PROPOSIZIONI:



- NON È DIVERTENTE SENTIRE LE ELUCUBRAZIONI DI UNA BALOTTA DI GENTE IN DROGA SE SEI SOBRIO E NON SEI AMICO LORO

Meno divertente ancora è entrare in una stanza in cui la sera prima qualcuno in droga si è divertito moltissimo, che è come suona questo disco.



«A me ha fatto cagare. Si vede ch'è scritto in botta, ed una botta pesante. Sembra un riassunto di una vita esposto in pineta alle 8:00 del mattino mentre aspetti di essere in grado di guidare. Solo che quando lo leggi sei in grado di guidare, per cui prendi la macchina e vai a comprare un libro decente.»

puntiniCAZpuntini su I Sotterranei di Jack Kerouac, qualcosa come otto anni fa

- SE INVECE SEI IN DROGA, TI DIVERTI UGUALE PURE SE GLI AMICI SONO SOBRI SOCIOLOGI CHE PARLANO DI INFLUENCER

Quindi l'album resta inutile, perché potevi farlo pure tu e più divertente, per te e per gli amici.

Ma il disco s'intitola Musica Per Noi quindi gli inside jokes sono dichiarati.

Ah vabbè, allora facciamo che è bello. Zi' è sempre lo stesso discorso: se è per te e per i tuoi amici, masterizzane dieci copie e trovati una fatica seria come tutti.

LA POETICA DI PANIZZA

Assonanze e scardinamento dei nessi logici su intelaiature di storytelling o di topoi testuali della canzone pop italiana. Parolacce: cazzo, cazzi, puttana, negro, frocio.

Riferimenti alla scena musicale dell'Italia mediterranea, in forma di scimmiottamento e accumulazione da discarica, non di dissing.

Questa è la poetica del tizio American Apparel in copertina.

LA MUSICA

I Paps'n'Skar. Stasera la luna ci porterà fortuna. 'Member?

I They Might Be Giants ma senza le canzoni, solo i suoni stupidi.

LE RAGIONI DEL MIO ROSICO

Sono costretto a trovarmi una fatica seria per campare. Sono sobrio.

LE RAGIONI PER LE QUALI DIFENDERE QUESTO DISCO

Sono le stesse ragioni per le quali difendere il primo disco di Elio e le Storie Tese, se ci ragioni un attimo. Vedi che si somigliano. È che qui la risultante è addirittura meno divertente, addirittura più fastidiosa, perché i Pop X, più che tentare di far ridere un generico pubblico con delle battute, tendono a riproporre la stessa battuta che solo un preciso pubblico di iniziati può trovare comica e dissacrante. O fingere di farlo, perché a un certo punto dai, quando zio dopo l'ammazzacaffé si alza malfermo paonazzo per raccontare la solita barzelletta del cane e del negro investiti in autostrada, a ridere ti senti mezzo sporco.

Davide Da Lio4 anni fa

Ma dai l'altra voce è Paola Tovaglia? Allora ascoltare questa canzone sarà un modo per ricordarla. Ciao, Paola!



Melaccio2 anni fa

Dopo aver ascoltato questo brano uno si chiede :ma sono io malizioso o il senso del brano è proprio questo? ...geniali 



Fabio F.4 anni fa

scusa ma questo a cosa serve?



berrymx915 anni fa

durante il live Mangoni arriva vestito da peperone, resta IMMOBILE per tutto il pezzo, non fa un cazzo di niente. Poi arriva il suo momento: "PAM!" ed esce di gran carriera....IMMENSO!!!!



TheGoldonkey3 anni fa

bada che non entri in emostasi



Alberto Quarta5 anni fa

No ma...io dico...."PAM"!!!! ahhahahahahahahaahhahahahahahah Cioè, è dai tempi delle medie che convivo con questo PAM e sono quindi 20 anni che quando parlo con amici e chiedo "scusa, ma questo a cosa serve...?" il risultato è un coro di PAM + risate a profusione!!! EPIC WIN!!!!! Eli vi amo



Michele Vavassori5 anni fa

a 15 anni ascoltavo e riascoltavo la canzone per cercando di capire più parole possibili...non c'era internet dove scaricare il testo...sentendola da una cassetta copiata da una cassetta copiata da una cassetta copiata....il tutto con un mangianastri vecchissimo....oggi capisco la fortuna che ho avuto a vivere momenti così, grazie ad artisti geniali....oggi tutta la vostra perfezione tecnica, cari bimbiminkia, la dispiegate per ascoltare justin bieber....



Gianni Bosio7 anni fa

Il vocalizzo iniziale (eeeappappeppoe) fu poi utilizzato anche nella sigla di "Mai dire TV", che tuttavia, stando ai titoli di coda della trasmissione, fu realizzata dall'inesistente gruppo dei "Malloreddus".



Fabio F.5 anni fa

Pam



ferruzzi1234561 mese fa

Mi ha sempre fatto ribrezzo questa canzone, nauseante. Come è possibile che elio abbia pensato a un testo del genere. Non fa ridere, fa vomitare

Maurizio Puddu3 mesi fa (modificato)

A me piace tantissimo questa canzone, ma, secondo me, nel finale, dopo che il personaggio di Enzo dice ciao ad Elio, dovevano lasciare la canzone in quel ritmo lento che c'era per tutto il resto della canzone. D'accordo, a quel tempo, nessuno poteva sapere che la grande Paola Tovaglia, che io ricordavo per essere la conduttrice di "Ciao Ciao", ci avrebbe tristemente lasciato nel 1994, con indifferenza dei media, a differenza dei suoi colleghi di "Ciao Ciao" che, giustamente, le hanno dedicato uno speciale di cinque minuti, ma, nella mia opinione, la canzone doveva restare con il bel ritmo lento, sottolineando non solo la nostalgia dei mitici anni 80, ma anche per ricordare Paola Tovaglia.

CAQ Vevo7 mesi fa

Peev Agliato nei nostri cuori

Mongalz11 mesi fa

Scusate, qualcuno me la spiega? Specialmente il PAM

Pinco Pallino1 anno fa

meravigliosa

Enrico Lunelli1 anno fa

Ma e il finale: ciao Enzo ciao papà qualcuno me.oo spiega? XDD

Benito Del Duca3 anni fa

Ma la bocca solo di Elio e le Storie tese?

fabrizio topa4 anni fa

guarda ke pinolo !!!! attaccatevi a questa tubatura !!!!

pajarosnaranja4 anni fa

di amore

Giovanni Di Stefano4 anni fa

ma di che parla questa canzone? 

Maximiliano Herrera5 anni fa

si si...anche quella parte di canzone dove c e una frase all indietro e anche i vari versi all incontrario, cercare di decifrarli andando avanti e indietro nella cassetta. Questa Piattaforma e una vera bomba ,dolce, terribile, tragica, il tutto cantato e messo in musica come solo loro potevano fare.

Empatizzo più con chi per non lavorare si va a fare le borsette in giro.

