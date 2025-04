I Putrefaction Sets In sono un supergruppo goregrind formato da membri di Regurgitate, Expurgo, Lymphatic Phlegm e General Surgery. E questo loro primo parto discografico non poteva che essere una bomba!

“Repugnant Inception Of Decomposing Paroxysm” uscito nel 2022 per Selfmadegod Records consta di 14 brani per una durata di 29 minuti e si parte con il primo brano “Toxaemia Putrefacta” che sgancia la prima bomba fatta a colpi di blast beat, chitarre ripugnanti, basso distorto e voce disumana del cantante. Questo album rivanga i fasti di band come Regurgitate, primi Carcass ed Exhumed come meglio non poteva, con un groove maledetto e alquanto divertente e da ascoltare. Le chitarre distortissime sono furiose come nella successiva “Dispersion Of Post-Mortem Lividity” e alla voce abbiamo un vero e proprio urlatore furibondo, i tempi sono serratissimi. Il basso distortissimo di “From Flesh To Bloated (Crepitant Gaseous Swelling)” fa da apripista a uno dei brani più violenti del lotto come la successiva “Marbled To Rot” dove i blast beat prendono la scena con chitarre luride e sporchissime per poi prendere il posto a rallentamenti al limite del Doom Metal con feedback finale. “Putrid Deliquescent Mass” è un brano d-beat in cui la voce effettata del cantante domina tutto il pezzo, un minuto e quarantadue secondi di puro goregrind malsano e abbietto.

“Degloving” parte con distorsioni di chitarra per poi diventare la fiera del cattivo gusto in musica con voce sturalavandini e tempi velocissimi, “March Of The Rigor Mortis” parte lenta per poi trasformarsi nella solita carneficina con urla animalesche e ributtanti. Ma è così tutto l’album inutile soffermarsi su un brano o sull’altro, questi 29 minuti sono da ascoltare tutti di un fiato.

Io da grande fan dei Regurgitate amo alla follia questo “Repugnant Inception Of Decomposing Paroxysm” e nella mia personale “Shit-list” va ai primissimi posti per quanto riguarda gli album goregrind usciti nel 2022. Copertina rivoltante che raffigura in pieno ciò che viene proposto da questa musica infernale e cacofonica.

Spero solo che non sia un progetto fine a sè stesso e che presto ne vedremo il seguito, nel 2025 hanno già buttato fuori un singolo quindi mi aspetto presto un altro album con i controcoglioni come questo.

E voi avrete il giusto fegato per ascoltare l’album tutto d’un fiato?

Ricordate: “Repugnant Inception Of Decomposing Paroxysm” lascia dietro di sé solo cadaveri in avanzato stato di decomposizione.

E non dite che non vi avevo avvertito.