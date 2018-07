Sono già due notti che Caterina non dorme. Ha iniziato un romanzo per distrarsi dal trasloco che l'ha portata via dalla sua casa. Non avrebbe mai immaginato però di ritrovarsi a leggere la sua storia, la storia vera della sua vita e nero su bianco trova il suo segreto.

Segreto che ha tenuto nascosto ormai da vent'anni e che non ha mai rivelato al marito, tantomeno al figlio che da poco è andato a vivere da solo.

Dall'altro lato c'è la storia parallela di un professore appena andato in pensione, vedovo da pochi anni.

È dura affrontare una nuova realtà. Erano una coppia dedita alla scrittura anche se non avevano mai pubblicato nulla a livello nazionale. Quindi per occupare il tempo e soprattutto per colmare la malinconia della solitudine, decide di scrivere un nuovo romanzo. Non ha mai avuto un pc portatile e decide di utilizzare la sua vecchia macchina da scriver. Cerca disperatamente una risma di carta in tutta la casa. Finalmente la trova nella vecchia scrivania ma è incastrata in un doppio fondo. Quando riesce a tirare fuori i fogli da questo cassetto scopre una borsa della moglie. Contento apre la borsa nella speranza di trovare qualche ricordo che gli possa dare un po' di energia e perché no, magari anche la forza per incominciare questo nuovo scritto. All'interno ci sono delle foto che ritraggono la moglie in atteggiamenti molto sexy e provocatori. Foto che raggiungevano quasi la pornografia. Da qui nasce l'odio e l'impossibilità di potersi confrontare con la propria moglie.

Perché la moglie ha nascosto in casa queste foto? Potrebbe averlo fatto apposta nella speranza che il marito prima o poi scoprisse questo infame segreto?

Nello stesso istante Caterina che cosa ha fatto di così tremendo da non dormire la notte?

Chi ha scritto il romanzo che ha per protagonista proprio lei?

Questo è l'ultimo romanzo della scrittrice inglese Renee Knight.

Il libro e affascinante per i capitoli che si alternano tra i due personaggi principali.

È stato tradotto molto bene e si legge con facilità.

E se il prossimo libri che iniziate a leggere parlasse di voi?