Specchiatevi in essa, stanchi anelatori di melodie primordiali.

L’elettronica è, sorprendentemente, il medium perfetto per amplificare le linee ritmiche e render conto delle recondite sfumature di queste piccole istantanee.

Il lavoro di incastro dei frammenti non è invasivo: si limita a far emergere, dalle schegge consunte, le originarie venature ed i sottesi riverberi.

Il resoconto della sua decennale peregrinazione è stato ora nuovamente raccolto in un doppio supporto vinilico. Fatelo girare, senza fretta, ed ascolterete dei vibranti variopinti frantumi, dei cocci rotti di specchi resi opachi dalla ruggine, riportati a nuovo splendore.

Il milanese Roberto Musci, musicista di formazione classica, può dire di averla trovata, la sorgente del suono — fonte inesausta di delizie, per chi ha l’indole di far della propria vita un ricettacolo di melodie.

Abbandonate, delle valigie ricolme di passaporti per un mondo perduto per sempre.

