“...Si può credere, e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross, o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano, anzi tutte e tre, o a guardarlo bene negli occhi, in tutti e tre, perchè questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei...Confini della Realtà”.

Dopo il buon esito della prima stagione, l'avventura di Serling prosegue, seppur con qualche imprevisto. Furono perfino pubblicati dei fumetti, con vendite superiori alle 400 mila copie. Serling fu nuovamente supportato da Matheson e Beamount.

Grafica, sigla di apertura, introduzione narrativa e colonna sonora vennero rinnovate.

La voce fuori campo di Serling, fu sostituta con la sua comparsa in video, generalmente nella medesima scena dove si svolgeva la vicenda. Nonostante i validi indici di ascolto, la CBS decise di ridurre i costi di produzione, diminuendo le puntate. Per abbattere i costi, 6 episodi vennero girati con il nastro magnetico, al posto della pellicola. Il nastro permetteva di risparmiare nella fase di postproduzione, ma risultavano evidenti le limitazioni creative, per via delle riprese limitate agli interni. Inoltre, il montaggio era circoscritto alla possibilità di cambiare inquadratura in presa diretta, da una telecamera all'altra e una ridotta qualità dell'immagine.

Tali restrizioni, decretarono l'abbandono del supporto magnetico. Gli episodi che impiegano tale tecnologia sono: 8, 11, 14, 17, 20, 22.

Innumerevoli i contesti delle vicende: dal dramma al mistero, dalla fantascienza alla parapsicologia, dal thriller alla satira, dalla disperazione alla solitudine, dalla pazzia all'humor nero.

Il cofanetto racchiude un'elegante pieghevole con 5 DVD restaurati e rimasterizzati. Svariati i contenuti extra: interviste audio, curiosità per ogni episodio, gallerie fotografiche, menù animati in CG e un booklet di 15 pagine con biografia di Serling, e altre sorprese.

Non mancano i classici come: “Re Nove non tornerà”, “La vecchia bottiglia”, “Il teatro delle ombre”, “L'ercole”, “Gli invasori”, "Un uomo obsoleto", “Chi è il vero marziano?”.

L'angosciante “Ventidue”, che ha ispirato una celebre serie di Film.

“Ma la cura per certi incubi non si trova sui manuali di medicina. Cercatela alla voce “pozioni contro i brutti sogni” in un luogo...Ai confini della realtà.

L'indimenticabile “Appena in tempo”, con un un magistrale Shatner.

“...Il momento è oggi, il luogo è in un localino di Ridgeview, Ohio. Ma la cosa che questa giovane coppia non sa è che questa cittadina si trova molto vicina...Ai Confini della Realtà”.

To be continued...

F©