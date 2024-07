Beh inutile stare a raccontare un capolavoro, si perde tempo e annoia il lettore. Non si tratta nemmeno di gusto personale, come 2001 Odissea nello spazio o Gli Intoccabili, si tratta di opere d'arte che raramente trovano dei detrattori. Vi racconto di come l'ho rivisto da poco.

Avendo scaricato dei film in alta qualità da aggiungere alla mia collezione, noto che Chinatown di Polanski era in formato "avi" quindi preistorico, e lo ritrovo in HD. Lo lascio nella cartella download in attesa di trasferimento verso l'hard disk esterno.

Nel frattempo trovo un film mai sentito di due anni fa con la Morante e Papaleo, qualcosa sullo stile Bonnie & Clyde. Lo guardo. Reggo giusto 15 minuti e lo scaravento nel cestino, una zozzeria immonda sia come sceneggiatura sia come recitazione.

Il mio occhio ricade su Chinatown. Guardarlo e rimanere stupito dallo stile, dalle inquadrature, dall'intreccio, non lo ricordavo così bello.

Per usare una metafora, è stato come ricevere una secchiata d'acqua fresca in faccia dopo ore e ore vagando nel deserto.