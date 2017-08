Una cosa veloce: ragazzi l'anno, il mese e pure la data, non lo so! Non lo so ragazzi il giorno; il giorno della prima? E in quale paese? Nel nostro o in quello di produzione? E se sono produzioni miste? Che data scelgo? Non lo so dai! Ragazzi dai!!

Scusa non so mai se da nervoso è bene scaricarsi o se è il caso di fermarsi e mollare tutto un minuto. Come quando devi seguire l'istinto e l'istinto ti dice di non fidarti di te: al bivio il tuo istinto ti dice gira a destra!! Ma l'istinto di non fidarti di te grida e nooooo! Epperciò che devi andare a sinistra!

Ne esce qualcosa di confuso. Ma dicevamo, perchè nervoso? Perchè non esiste delusione esiste solo rabbia pura quando qui tocca colmare dei vuoti e non spetterebbe a me, che la parola non è più importante di chi la pronuncia, ma va bene, va bene, ci provo.

L'Australia per me non è diversa dalla Sardegna. Tanta acqua attorno, tutti me ne parlano bene, ma io non ci sono mai stato. Ed è simbiosi polemica.

Sean Byrne ai tempi non mi aiutò; per un niubbo come me tutto rimanda a mondi statiunitensi: gli ambienti, il grassoccio sfigatello, emo che nel duemiladieci alè-o-o, la sensazione di trovarci in un O.C. torture, altro che Australia. E subito vuole fare l'acchiappatore, Sean, con quella maglietta di Master of Puppets addosso al protagonista. ATTENZIONATI però, perché facendo un balzo temporale di qualche anno (precisamente al 2015) si arriva a valanga su The Devil's Candy, che se guardi il trailer vedi la famiglia felice in auto (figli di mamma Shining e papà Funny Games) col santino di Kirk Hammet cartonoso. Sean io non ho capito a che gioco tu stia giocando, ma se due anni fa al TFF (Torino film festival, Torino, non Toronto, lo so che quella è la sigla del Toronto, ma ho usato TFF per abbreviare, ma tutto sommato con la parentesi ho recuperato non poco) fossi riuscito a fagocitarlo l'avrei capito, t'avrei beccato, e invece ora rimango qui a pingoneggiare in attesa di vedermi questa specie di affresco metal. Non esiste delusione esiste solo rabbia pura.

Ma che maleducato chiedo scusa, mi sono completamente scordato di The Loves One. Perché era lui l'oggetto, ed è meglio non fare passi falsi che sennò la tizia si incazza. Che poi il bello è quello, basta una piccolezza, non c'è bisogno di macigni, basta un confetto. Questo potrebbe essere un tuffo nello spoiler ma la semplicità è una folata carica di iodio quando si materializza in -ci vieni al ballo con me?- No. Bam. E da lì il rosa da bambolificio diventa il colore di un trapano. Non esiste delusione esiste solo rabbia pura.