Esty è una giovane sposa ebrea chassidica, una delle “correnti” ultraortodosse dell’ebraismo.

Vive a New York, la sua rigida famiglia di origine è composta da nonna, zia e padre ubriaco, la madre...

Il matrimonio la fa atterrare in una famiglia altrettanto, se non ancora più soffocante. I rapporti con il giovane marito ci lasciano sbalorditi.

Ci sono davvero tanti mondi. E la religione intransigente non crea certo il migliore.

La storia della di Esty inizia dalla prima puntata. Non ce la fa e...

La impersona Shira Haas, attrice israeliana di 24 anni, bravissima, estranea alle classiche categorie di giovani attrici bravissime e bellissime. Lei ha un fisico minuto, da bambino, anche un po’ sproporzionato rispetto al capo). Ma tutti gli attori sono perfetti, così come la regia. Da vedere ovviamente in lingua originale (un misto di yiddish-inglese) con sottotitoli in italiano.