..is an exercise in musical stream of thought, as all proper music should be, ecco ecco gli sleeppi che si riferiscono a questo singolo; a follow-up of a lifetime of marjiuana enjoyment, inutilmente aggiungono.

Precisamente anno duemilaquattordici, da tempo non rispondevano più all’appello, dal passaggio di quel montuoso aspidochelone su cui fiorivano spontanee cime di critical, ed ora il nuovo disco - in arrivo - si sa, farà fruttare molti più spaccini che negozi di dischi; comunque, per chi volesse il punto di fuga è l’unica data italiana verso cui marciare a fisarmonica e sbracciare nel fango, e questo pezzo è già un loro must nei set; anche qui suonano così morbidi, come degli stati di catarsi nella melma in cui affonda questa musica; suona come qualcosa che sembra seguire un credo, una supernova di fumo su cui certi mugugnii dissero follow the smoke towards the riff-filled land; la landa dei riff, dei suoni densi, delle strofe da ripetitivosauro, oltre lo stoner/doom, e questo brano sembra davvero piazzato tra la sacra montagna e gerusalemme; dei tre (qui solo due) ciò che ne rimane oggi sono dei licantropi mezzi sdentati a cui di certo non manca l’urlo; e clarity boh, un singolone che fa sentire i soliti sleep, come vederli passare una serata felici a bere e farsi schifo a vicenda; e mme piace, ogni tanto ci vuole.

Toward the weed fields

To that which holds the worlds

Walks the Sinsemillian.



Refutes death

Remains stoned constantly

The dealer breaks the eclipse.

- ma ppffff

…proceed the weedian…nazareth…mmhhmggghh