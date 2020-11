Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Non mi sembra esagerato definire alcuni racconti pura poesia , se si intende con questo termine qualcosa capace di farti soffermare a pensare su quello che hai appena letto.

25 brevi racconti, che nonostante ognuno appartenga ad un genere diverso, sono tutti accumunati da un dettaglio: i protagonisti delle storie sono soli come cani , e Benni lo fa strumento di risate e di riflessione.

Lo stesso Benni lo definisce 'il libro del mondo', e come dargli torto, dato che ci troviamo davanti alla sua migliore opera (si, meglio di Bar Sport).

