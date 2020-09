Vi siete cambiati le mutande dall’ultimo libro di King? Se non l’avete fatto, aspettate.

Fatevi un giro a Castle Rock e seguite l’avventura affascinante di Gwendy.

Gwendy è un’adolescente sovrappeso. Il suo nickname, all’ultimo anno delle elementari, è Goodyear.

Decide, di sua iniziativa, di fare jogging sulla scalinata dei suicidi. Una salita impervia che la impegna pesantemente ogni mattina. Durante un’impresa, per lei ciclopica, incontra, seduto sulla panchina del parco giochi, un uomo elegante con cappello borsalino a falda stretta. Il signor Farris.

Invitata ad accomodarsi di fianco a lui, benché titubante, accetta.

Farris confida alla ragazza che la sta seguendo da parecchio tempo. Ha identificato in lei la ragazza giusta. La ragazza che può custodire la scatola dei bottoni.

La scatola in legno ha bottoni di colori diversi, uno per ogni continente. E due tasti importanti e diversi dagli altri: uno rosso e l’altro nero. Sul bordo della scatola c’è una levetta, che azionata con il pollice, quotidianamente distribuisce un cioccolatino dolcissimo che attenua la fame e fornisce energia vitale. Oltre al cioccolatino, gustosissimo, può uscire anche un dollaro d’argento, dal valore numismatico elevato.

Gwendy non capisce l’utilità dei bottoni, ma il signor Farris le spiega che premendoli può causare delle azioni nel continente prescelto.

Quali azioni? Gwendy ha mille domande da formulare, ma lo sconosciuto svanisce, lasciando il cappello svolazzare sulla scalinata dei suicidi.

Gwendy custodisce segretamente la scatola. Inizia a mangiare i piccolissimi cioccolatini e a collezionare le monete d’argento. La sua vita cambia. Tutto prende un percorso migliore, dalla famiglia, agli amici, dal peso ai voti scolastici.

Una sera presa dall’angoscia preme il bottone con il colore del Sud America.

Il mattino seguente, il 18 novembre del 1978, a Jonestown in Guyana, avviene un suicidio di massa. Il pastore Jim Jones, fondatore del Tempio del popolo, convince la sua comunità a bere da una grande vasca di metallo, un succo d’uva avvelenato con il cianuro. I bambini vengono avvelenati dalle madri e gli adulti sono esortati a morire con onore. Jim Jones, dichiara il “suicidio rivoluzionario” e muore sparandosi alla tempia.

Qui mi fermo. Per i curiosi, Wikipedia rivela il finale.

Un breve romanzo molto intenso. Sorprendentemente, il finale è bello. King ci ha abituati a finali allucinanti, a volte stupidi, altre volte appendici inutili a capolavori.

Buona Lettura

Ps: Comprato in autogrill. 9.90 euro 2 libri. Online costa troppo.

Ps2: Romanzo scritto con Richard Chizmar che non so chi sia e manco mi interessa.

Ps3: Chizman ha scritto il seguito, La piuma magica di Gwendy. Le recensioni dicono faccia cagare e ci credo