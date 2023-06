Estate 2023. Sei giovane, si fa davanti a te la stagione più calda dell'anno. Cosa vuoi fare se non cercare di viverla al massimo? E allora forza, togliamoci questi maledettissimi esami e rilassiamoci con della buona musica che alleggerisca la tensione. Perché la tensione ce ne è, specie quando i tuoi rapporti con le persone iniziano a cambiare, e non in meglio. Tutte le amicizie che credevi salde si sciolgono come un ghiacciolo al sole di una giornata di giugno. Hai sempre meno voglia di approcciarti al mondo, causa anche gli anni alienanti che stiamo vivendo un po' tutti. Wow, ma perché non ho mai cagato questo gruppo? Sono forti davvero i Beach Boys, senti che razza di armonie vocali. Càpita infatti che in un periodo turbolento, in cui anche la tua vita sentimentale fa schifo, ti ritrovi ad ascoltare una band degli anni sessanta che non avevi mai considerato. Sarà appunto la stagione, saranno i pensieri che hai e che spesso si fanno infuocati. Allora scopri nuova musica, in questo caso vecchia, ma che in realtà sembra faccia fatica ad invecchiare. Suoni freschi, successione di accordi che accomodano e sistemano i nodi del tuo cuore. Finisce la title track, mettila da capo. Fallo ancora, crea dipendenza. Il tuo problema però è che non sei mai stato una cima in inglese e soprattutto ti lasci andare più alla musica che alle parole. Così finisce che il testo ti scivola via, capisci in qualche modo che deve essere romantico al punto giusto. Ma tu navighi con le note mentre la voce dei fratelli Wilson ti suona così paradisiaca. Ma quanto ci sta bene? E si inizia a viaggiare perché sì, tu sei un inguaribile drago viaggiatore, forse poco realista, perché pensi che la realtà non ti piaccia e non sia conforme alla tua persona. Fai fatica per esempio a trovare negli altri quei sentimenti teneri, dolci ed innocenti che ti fanno innamorare della vita e sembrano non interessare più a nessuno. Prendere il tuo amore per i fianchi e ballare sulle note di Your Summer Dream. Ma a chi interessano queste cazzate? Probabilmente solo a te e ai viaggi che ti fai. Infatti sogni ad occhi aperti mentre la tua mente e il tuo cuore assorbono questa musica così delicata e leggiadra. Il tempo scorre ma non ne hai sentore. Posticipi gli impegni, ti lasci cullare ancora e ancora. Sai che dovresti fare qualcosa per dare una svolta alla tua vita. Questi sono i pensieri che pungono e non ti danno tregua, specie quando fai fatica ad essere sincero anche con te stesso. Ti rivolgi alla tua anima, come fa il buon Brian in questo pezzo intitolato In My Room. E può succedere di sentire un brivido che ti farà presto commuovere. Non sai esattamente il perché ma ti ritrovi ad empatizzare con la musica. Sì, sì, adesso torno alle cose serie, mi prendo ancora due o tre minuti, giusto la durata di quest'ultima canzone.